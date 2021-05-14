Ярославль, 14 мая, 2021, 10:31 — ИА Регнум. 13 мая в Ярославле рестораторы встретились с заместителем мэра Ильёй Мотовиловым. По итогу встречи мэрия разрешила не убирать летние веранды с улицы Кирова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Летние кафе в Ярославле

«Встреча, в принципе, прошла положительно. Мы ситуацию поняли, они со своей стороны поняли, что мы как бы не крайние и пошли нам на встречу. Все веранды, которые на данный момент соответствуют всем законным требованиям, пусть они стоят пока без разрешения, но соответствуют. Им будут выданы разрешения, в понедельник будет комиссия, она пройдёт по Кирова и своими глазами убедится, что веранды соответствуют требованиям и выдадут разрешения, а предписания на демонтаж будут отменены», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из владельцев ресторана на улице Кирова Юрий Примышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне рестораторы обратились с открытым письмом к мэру, в котором рассказали, что власти требуют от них снести уже построенные летние веранды. В мэрии мотивировали это тем, что веранды построены без разрешнения, а владельцы заведений заявили, что мэрия затянула с выдачей документов.