Абакан, 14 мая, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю с 4 по 11 мая подорожали овощи, сообщили ИА REGNUM 14 мая в Красноярскстате.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Картофель

Значительнее всего подорожала белокочанная капуста — на 6,26% (на 1,85 рубля), до 31,39 рубля за килограмм. Репчатый лук вырос в цене на 5,85% (на 1,90 рубля) — до 34,38 рубля за килограмм. Картофель подорожал на 2,42 рубля (на 1,21 рубля) — до 51,24 рубля за килограмм.

За неделю в Хакасии подешевели маргарин (на 1,64%), мясные консервы (на 0,89%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,79%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае также значительно подорожали овощи.

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