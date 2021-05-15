Олег Айрапетов, 15 мая 2021, 08:20 — REGNUM Многочисленные проблемы Российской империи во внутренней политике перед войной имели и прямую связь с внешнеполитическим положением страны и будущим конфликтом на Дальнем Востоке. В том числе это касалось положения дел на национальных окраинах. Одними евреями в Бессарабии дело не ограничивалось.

Геноцид Армян
Геноцид Армян

Зоной политической нестабильности стало и Закавказье. С 1880-х годов под влиянием событий на Балканах и в Оттоманской империи среди армян России стали распространяться революционные настроения. Разумеется, свою роль в этом сыграло и русское революционное движение. Свой вклад внесли и русские власти. Со времени выхода России в Закавказье армяне были лояльной частью населения, активно сотрудничавшей с имперской администрацией и армией. Но в правление императора Александра III наметились значительные изменения. Армянская общественность поддерживала армян Оттоманской империи, в том числе через церковь. Это вызывало сомнения и даже подозрения власти. В 1885 году началось наступление на армянское церковно-приходское образование — было закрыто около 500 школ, адекватной замены фактически не было предложено.

Из 5 565 547 жителей русского Закавказья армян числилось 1 100 138 чел. Это была серьезная сила. 69,6% армян проживали в 3 губерниях: Эриванской, Елизаветпольской и Тифлисской, 97,13% из этого населения были крестьянами. Несмотря на преследования администрации, по количеству учащихся в разного рода учебных заведениях — 28 121 человек — армяне занимали второе место в крае. В августе 1887 года в Женеве возникла армянская социал-демократическая партия. Будучи марксистами, ее члены находились под сильнейшим влиянием «Народной воли» и не отрицали террора как метода политической борьбы. Даже свое название партия получила по имени партийного органа, избранного в подражание газете А. И. Герцена — «Гнчак», то есть «Колокол». Центрами армянских революционных организаций стали Тифлис и Эривань, а также Москва и Петербург, где учились студенты армянского происхождения. В 1890 году вышел Манифест армянской революционной федерации — партии «Дашнакцутюн».

Отряд партии «Дашнакцутюн»
Отряд партии «Дашнакцутюн»

Радикализация армянской интеллектуальной молодежи была не случайной. Армянское население Западной Армении жило в обстановке увеличивавшегося государственного террора османских властей. В 1891 году в Турции из числа кочевников-курдов была начата реформа по созданию иррегулярной кавалерии «хамидие» — 40 полков («Хамидие Аширет Хафиф Сувари», т. е. племенная легкая кавалерия хамидие), прежде всего предназначенная для контроля над русско-турецкой и турецко-персидской границами и поддержания контроля в районах, где турки не могли прочно рассчитывать на лояльность местного населения.

Осенью 1892 года на подпольном съезде «Дашнакцутюн», собранном в Тифлисе, была принята Программа партии, предполагавшая в качестве цели создание «демократического правительства свободной Армении», установление равноправия народов, свободы слова, совести, обязательного образования и т. п. Так же, как балканские и русские революционеры, дашнаки признавали индивидуальный террор методом политической борьбы. Тем временем султан создавал родоплеменное ополчение, которое помогло бы ему организовать массовый террор, — правда, контроль со стороны властей над курдами был условным. В ряде районов некоторые аширетные полки начали сводить друг с другом старые счеты. Тем не менее реформа продолжалась, и к 1899 г. численность «хамидие» достигла 50 тыс. чел. — 63 полка. Положение армян в Турецкой Армении резко ухудшилось, с 1890 года одно за другим следовали массовые убийства и погромы армян.

В 1894—1895 гг. в Малой Азии прошла массовая резня армянского населения, в ходе которой погибло около 300 тыс. человек. В августе 1895 года эти действия получили жесткую оценку со стороны Великобритании. Протест 6 европейских держав (Англии, России, Франции, Австро-Венгрии, Германии и Италии) привел к подписанию султаном 20 октября 1895 г. рескрипта, провозглашавшего реформы в Западной Армении. Этот документ остался лишь листком бумаги. Его появление вызвало новую волну погромов и убийств, начавшихся в Константинополе и за 3 последних месяца 1895 г. прокатившихся по 15 вилайетам Малой Азии. Единственным спасением для армян, которое предлагали местные власти, был переход в ислам.

Люди бежали от террора в сторону русской границы. Они массами переходили ее, направляясь в Эчмиадзин и Тифлис. 11 (23) декабря 1896 г. последовало Высочайшее повеление о сборе средств в пользу беженцев. Их число колебалось между 43 и 50 тысячами. Разорено было порядка 2600 городов и деревень, уничтожено 568 церквей и монастырей, 328 обращены в мечети. Оставшиеся территории занимались турками и курдами. 26 августа 1896 г. армянские националисты в качестве протеста и привлечения внимания к положению своего народа предприняли захват здания банка «Оттоманский кредит» в Константинополе. Захватившие здание 26 человек в качестве своих требований выдвинули программу реформ в Турецкой Армении, включавшую в себя и создание автономии под руководством верховного комиссара — европейца, назначенного Великими державами. В ответ на это был организован погром в Константинополе. 19 (31) августа русский военный агент в Турции докладывал в Петербург: «В Константинополе убито за два дня более 5500 беззащитных армян, в том числе много других христиан; положительно выяснено, что избиения совершались заранее правительством организованными шайками под руководством чинов полиции. Благодаря решительным представлениям дипломатического корпуса, а особенно нашего посла, вчера и сегодня спокойнее, но паника продолжается».

Жертвы погромов. Братская могила армян на Эрзерумском кладбище, 1895
Жертвы погромов. Братская могила армян на Эрзерумском кладбище, 1895

Активизация армянского революционного движения на фоне преследований армян в Османской империи вызвала беспокойство императорского правительства. В январе 1896 года главноначальствующим гражданской части на Кавказе и командующим войсками Кавказского военного округа был поставлен генерал от инфантерии кн. Г. С. Голицын, бывший командир л.-гв. Финляндского полка и военный губернатор Уральской области. В 1897 году он был произведен в генерал-адъютанты. Его назначение приветствовали монархические «Московские ведомости», которые указали генералу на главную задачу его администрации: «Богатейший край, недавно покоренный Россией, представляет собой столь много работы для окончательного слияния его с центром, что русской администрации края приходится действовать решительно, не делая послабления элементам местным, инородческим, которые весьма искусно ведут «свою политику» и оказывают влияние, идущее вразрез с русскими интересами».

Этим элементом были армяне, которых еще ранее та же газета разоблачила как клиентов и даже агентов Англии. В русском же Закавказье из-за господства армян во властных структурах, по утверждению редакторской статьи, в крае поднялась волна грабежей. На самом деле к 1897 году в администрации Тифлисской губернии их было около 14%, Кутаисской — 6,25%, Эриванской — менее 23%, Карской области — около 5%. Из 101 служащего 5 закавказских окружных судов армянами были 3 человека. Рупор монархистов рекомендовал новому главе Кавказа прежде всего приступить к чистке власти от армян, разоружить местных жителей и, наконец — пустующие земли «должны заселяться только русскими». Проблема с заселением была весьма сложной — массу беженцев из Турции негде было расселять. К концу 1902 года из 381 тыс. десятин, обследованных для решения вопроса о возможном переселении, было признано возможным использовать для этой цели только 36 тыс. десятин. Здесь селили только выходцев из внутренних губерний империи. Исключение делалось только в одном случае. Земля распределялась в Абхазии для семейств мухаджиров из привилегированных сословий, которые отправились в Турцию во время войны 1877−1878 гг. и затем вернулись назад.

При управлении краем Голицын взял курс на системное преследование армян. В частности, их стали выживать из государственных учреждений, армии, закрывать благотворительные общества, издательства и газеты. Идеологом этого курса стал главный редактор газеты «Кавказ» В. Л. Величко, объявивший на страницах газеты армян расово враждебным России элементом, обладающим к тому же массой «явно семитических черт», что по тем временам было явным свидетельством неполноценности.

Григорий Сергеевич Голицын
Григорий Сергеевич Голицын

Величко поддерживал главный редактор «Московских ведомостей» В. А. Грингмут, который к тому же горячо поддержал и курс Бобрикова в Финляндии. Во всех произошедших в Османской империи «зверствах» (Величко брал это слово в кавычки) виноваты были, по его мнению, сами армяне, которых он к тому же объявлял народом-пришельцем. Разумеется, по мнению Величко, и множество проблем Кавказа было вызвано именно наличием в крае армян, и особенно в администрации.

Всё это происходило на фоне усилившихся этнических чисток в Оттоманской империи, которые привели к росту числа беженцев. Менее оригинальная, чем «Московские ведомости» или «Кавказ», «Неделя» описала положение армян Западной Армении летом 1899 года следующим образом: «Хозяйства их разорены, земли захвачены курдами, которые не отдают их добром и всюду возобновляют резню, куда возвращаются прежние хозяева». Беженцы из Османской империи приходили в весьма сложный регион Российской империи, в котором спокойствие обеспечивалось весьма хрупким балансом. Назревал кризис. Новая власть в лице Голицына сделала всё возможное, чтобы ускорить его. Разумеется, не специально, но это ничего не меняло.

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