Сараево, , 12:11 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 13 мая в начале встречи с председателем правительства Греции Кирьякосом Микотакисом заявил, что общество Боснии и Герцеговины разделено. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Додик заявил, что высокопоставленные представители своими решениями разрушили основы Дейтонского соглашения.

На встрече председателя президиума Боснии и Герцеговины с президентом Греции Катерином Сакеларопулу ранее 13 мая были также рассмотрены последствия пандемии коронавируса.

Додик выразил надежду на скорейшее возвращение к нормальной жизни, что позволило бы восстановить экономику.

Додик и Сакеларопулу отметили прекрасное состояние двусторонних отношений, подчеркнув, что существует множество возможностей для их дальнейшего укрепления, особенно в области экономики.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.