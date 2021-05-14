Сент-Луис, США, , 10:25 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

В первом периоде хоккеисты «Миннесоты» забросили три шайбы. Отличились Нико Штурм, Райан Сутер и Маркус Фолиньо.

После этого «Сент-Луис» смог забить семь голов. По дублю оформили Брэйден Шенн, Дэвид Перрон и Джордан Кайру. Ещё один гол забил Зак Сэнфорд.

Российские нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Клим Костин отдали по одной результативной передаче.

«Сент-Луис» набрал 63 очка и занял четвёртое место в Западном дивизионе НХЛ. «Миннесота» с 75 очками стала третьей. Обе команды сыграют в Кубке Стэнли.

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