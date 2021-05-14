Таллин, , 10:24 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с 17 по 19 мая посетит с официальным визитом Украину. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, отметив, что главной целью визита станет сотрудничество двух стран.

«Цель визита — подтвердить поддержку Украины на пути в сторону Европы и поддержать их в это сложное время», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что, в первую очередь, это означает выполнение Украиной взятых на себя перед странами Евросоюза обязательства по проведению реформ. «Для Эстонии Украина — самый важный партнер по кооперации в развитии, мы помогаем им с различными проектами стоимостью до 1,4 миллиона евро в год», — уточнила Каллас.

Совместные проекты направлены на сферы образования, предпринимательства и цифрового сотрудничества.

Каллас добавила, что в ходе визита планирует посетить линию противостояния нынешних властей Киева и самопровозглашенных народных республик Донбасса, и что это пункт визита был предложен украинской стороной.

Приглашение посетить Украину поступило главе эстонского правительства от ее коллеги Дениса Шмыгаля во время прошедшей в марте беседы по видеосвязи.