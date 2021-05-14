Пафос, Кипр, , 10:24 — REGNUM Вечером 13 мая в Пафосе был задержан 51-летний мужчина, которого разыскивают российские власти. Об этом 14 мая сообщает полиция Кипра.

«Российские власти выдали ордер на арест 51-летнего мужчины по делу о незаконном хранении драгоценных металлов и драгоценных камней или жемчуга, организации их перевозки и перевозке, а также незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Преступления предположительно были совершены в период с 2005 по 2010 год в России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что разыскиваемый властями РФ мужчина вечером 13 мая прибыл из другой страны в аэропорт Пафоса и во время прохождения паспортного контроля полицейские выяснили, что он находится в России в розыске.

«Сотрудники полиции арестовали его по постановлению суда с целью инициирования судебной процедуры экстрадиции российским властям», — отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время управление полиции Пафоса продолжает расследовать данное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-главу департамента мониторинга общественного мнения Самарской области осудили за хищение более 40 млн рублей бюджетных средств.