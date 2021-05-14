Курган, , 10:23 — REGNUM В Курганской области из-за сухой, жаркой и ветреной погоды сложилась сложная пожароопасная ситуация. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём паблике социальной сети «ВКонтакте».

"Трава в полях и подстил в лесах может загореться, как порох. Такие перспективы являются серьёзным испытанием на выдержку для лиц с неустойчивым психическим состоянием», — отметил глава региона.

Вадим Шумков отметил, что он неоднократно выслушивает от глав муниципалитетов о приходе огня со стороны соседних субъектов.

«Настоятельно попросил эти разговоры прекратить. Более того, при появлении пожара в сопредельных территориях максимально быстро связываться с соседями, чтобы локализовывать и ликвидировать его совместно», — сообщает Шумков.

Есть хороший пример такого взаимодействия с Тюменской областью, отметил курганский губернатор. Несколько раз лесной пожар в районе Боровлянки «гулял» через границу в зависимости от направления ветра. Он не прекращался, пока курганские и тюменские силы не навалились разом и не ликвидировали огонь.

«Сейчас у соседей непростая ситуация с пожарами, потому, если мы в силу наших скромных возможностей можем быть чем-то им полезны на сопредельных территориях — постараемся помочь. Сегодня ты помог соседу, а завтра, если потребуется, он поддержит тебя. Тем более Тюмень нас крепко поддержала с тушением лесных пожаров в мае 2019 года. И позднее, в части решения проблем ЖКХ. А мы добро помним», — подытожил глава Зауралья.