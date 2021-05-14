Таллин, , 10:22 — REGNUM Дома эстонского языка планируют на лето разнообразные мероприятия по изучению языка и более глубокого знакомства с эстонской культурой. Об этом сообщили в целевом учреждении Фонда интеграции, отметив, что все мероприятия будут учитывать специфику нынешней эпидемиологической ситуации.

Таллинский дом эстонского языка планирует провести летом эстонско-английский лагерь литературы и кино в Паламузе, выезд на остров Прангли, посещение хуторов в Куусалу и Варгамяэ, клуб эстонской культуры питания Fotografiska в Таллине и гастрономическое путешествие в Пярнумаа, архитектурные путешествия, литературные прогулки, клуб пения, фотоклуб в Ботаническом саду, ночные и дневные посещения музеев, а также увлекательные экскурсии по Таллину.

Дом эстонского языка в Нарве планирует на лето традиционные проекты, которые уже стали популярными среди изучающих эстонский язык. Среди них эстонско-русский тандемный лагерь (запланирован на 10−14 августа) и запланированный на 20 августа по случаю 30-летия восстановления независимости Эстонии совместный праздник песни в Нарве «Наведем мосты».

Более точная информация и возможность регистрации для участия в мероприятиях появится на сайте Фонда интеграции в конце мая.