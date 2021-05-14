Москва, , 10:21 — REGNUM Регионы смогут получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Постановление изменило порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, направляющему средства в регионы. Это, отмечают в правительстве, позволит регионам более оперативно проводить расселение аварийного жилфонда. Субъекты смогут получать средства на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

«Таким образом, реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет проходить ускоренными темпами», — отметили в правительстве.