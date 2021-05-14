Москва, 14 мая, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Донорство не должно вознаграждаться, уверены 86% жителей России. Лишь 9% не поддерживают это мнение. Затруднились ответить 5%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Доноры сдают кровь

Большинство опрошенных (53%) высказываются за денежное вознаграждение донорам, 45% — за отгулы, 35% — за бесплатные путевки в санатории и дома отдыха.

Предлагают давать донорам льготы при оплате ЖКХ и на проезд на транспорте 28%, платить повышенную пенсию по достижении пенсионного возраста — 22%, вручать грамоты, почётные знаки — 17% и ценные подарки — 8%.

Опрос. 2−4 апреля 2021 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (35%) когда-либо сдавали кровь. Никогда не были донорами 64%.

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