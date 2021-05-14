Таллин, , 10:18 — REGNUM В День Таллинна, 15 мая, состоится виртуальная прогулка с гидом по Старому городу и викторина, которая при помощи фотозагадок предлагает всем желающим открыть для себя столицу Эстонии с новой стороны. Об этом говорится в пресс-сообщении управы столичной части города Кесклинн.

«На информационных стендах управы на этой неделе можно найти десять фотографий с различными объектами, месторасположение которых мы предлагаем угадать и при желании посетить всем горожанам», — рассказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Бесплатную виртуальную прогулку на эстонском языке проведет гид Марко Занев, который расскажет увлекательные истории о Старом городе. Прямая трансляция с прогулки начнется 15 мая в 13:00 по местному времени 9совпадает с московским) на страничке управы района Кесклинн в Facebook.

Часом позже аналогичная прогулка пройдет и на русском языке. Ее проведет гид Константин Николаев. Во время прямой трансляции все желающие смогут задать вопросы гиду. Видео прогулки будет доступно и после трансляции.

Информационные стенды управы района Кесклинн с фотозагадками расположены улицах Виру и Харью, в парках Фальги и Тийгивески, а также на площади Вабадузе. На каждом стенде — четыре различных фотозагадки. Ответы на все десять фотозагадок будут опубликованы в День Таллина на страничке управы района Кесклинн в Facebook.