Москва, , 10:46 — REGNUM Рэпер Slava Marlow 14 мая выпустил песню о любви под названием «Кому это надо». Пользователи социальной сети Instagram негативно оценили новую композицию исполнителя.

«Ну, какой-то трек вяленький, честно», — выразил своё мнение пользователь _k.a.r.a.b.y.l.k.a_.

«Слабенько, не то что мы ждали», — написал cra1zer.

«Мда, ты мог лучше», — считает _vladpopovits_.

«Дичь, так еще и полторы минуты всего длится. Этого мы ждали несколько месяцев», — негодует trubochistpetya.

Добавим, что предыдущая композиция Slava Marlow «Ты горишь как огонь» вышла в феврале 2021 года. Трек стал хитом.

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