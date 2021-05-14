Красноярск, , 10:17 — REGNUM В Красноярском крае за неделю с 4 по 11 мая значительно подорожали овощи.

Как сообщили ИА REGNUM 14 мая в Красноярскстате, репчатый лук вырос в цене на 8,31% (на 2,74 рубля) — до 35,71 рубля за килограмм. Белокочанная капуста подорожала на 4,86% (на 1,55 рубля) — до 33,45 рубля за килограмм. Картофель стал дороже на 2,97% (на 1,51 рубля). Килограмм картофеля в крае в среднем можно приобрести за 52,37 рубля.

В то же время за неделю в регионе подешевели стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности (на 2,33%), сметана (на 1,32%) и сливочное масло (на 1,15%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в апреле цены на продукты питания в среднем выросли на 1,6% по сравнению с мартом.

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