Севастополь, , 10:16 — REGNUM Доходы председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева в 2020 году составили 12,68 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на официальном сайте Заксобрания.

Доход супруги спикера составил 271,4 тыс. рублей. В собственности Немцева — три квартиры, жилой дом площадью 298 кв. метров, два участка и два нежилых помещения. Его супруга имеет долю в квартире и автомобиль Toyota RAV 4.

В 2019 году доход Немцева составил 1 млн 933 тыс. 339,69 рублей. Тогда у него в собственности было три квартиры, три участка, два жилых дома и одно нежилое помещение.