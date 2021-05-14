Денвер, США, , 10:16 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Тайсон Джост. Ещё по шайбе забросили Пьер-Эдуар Белльмар, Йоонас Донской и Андре Бураковски. У «Лос-Анджелеса» отличился защитник Шон Уокер.

«Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ, набрав 82 очка. Столько же у «Вегаса», но «Колорадо» оказался выше за счёт большего количества побед в основное время.

«Колорадо» завоевал Президентский кубок в третий раз в своей истории. Ранее это удавалось клубу в 1997 и 2001 годах.

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