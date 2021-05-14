Чита, , 10:15 — REGNUM В Забайкалье к 2022 году построят две новые школы по концессионному соглашению. Как сообщает пресс-служба правительства региона, новые образовательные учреждения появятся в микрорайоне Каштак.

«Это первый опыт строительства школы по концессионному соглашению для Забайкальского края. Оно было подготовлено в сжатые сроки, прошло все необходимые согласования, правительством принято решение о его заключении», — пояснил зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев.

В настоящее время заявка правительства Забайкальского края на предоставление федерального софинансирования рассматривается в Минпросвещения России. Стоимость реализации проекта составит 1,4 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае появится первая в России киберспортивная академия, где будут проводить соревнования, а также реализовывать обучающие программы и тренировки по киберспорту и компьютерной грамотности.

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