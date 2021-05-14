Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Федеральное правительство США не станет пока больше заказывать вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, сообщает 14 мая New York Post.

На это указывают заказы на поставки Центров по контролю за заболеваемостью, в которых на следующую неделю этот препарат не фигурирует. При этом заказы на вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna не прерываются.

Тем не менее некоторые штаты полагаются на вакцину J&J для труднодоступных сообществ, потому что для нее требуется всего одна инъекция, и ее легче хранить, чем альтернативные препараты.