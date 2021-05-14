Москва, , 10:14 — REGNUM В 2021 году, наиболее вероятным выглядит рост мирового спроса на нефть примерно на 6−7 млн баррелей в сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал информацию о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз на глобальный спрос на нефть в 2021 году.

«Этот пересмотр в значительной степени отражает результаты I квартала и связан с сохраняющимися серьезными карантинными ограничениями в ЕС (ранее предполагалось, что их начнут постепенно снимать), а также всплеском эпидемии в Индии, — сказал Салихов. — В рамках подхода к МЭА к ежемесячной корректировке своего прогноза это должно было привести к некоторому понижению прогнозных значений. Однако в целом это не означает фундаментальную смену взгляда на скорость восстановления спроса на нефть».

Как полагает Салихов, текущий прогноз по спросу очень консервативен.

«Во многих странах (к примеру, в США или в России) сейчас наблюдается сильная динамика спроса на фоне восстановления экономики. Более того, во втором полугодии можно ожидать и снятия карантинных ограничений, что также положительно скажется на спросе. Мы полагаем, что более вероятным является рост мирового спроса на нефть на 6−7 млн баррелей в сутки в 2021 году», — сказал Салихов.

В свою очередь доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова заметила, что поскольку в планы Евросоюза и США входит сокращение выбросов углекислого газа, спрос на углеводороды в долгосрочной перспективе должен сокращаться.

«Однако по факту мировой спрос в настоящее время находится на уровне 95 млн баррелей в сутки, а по итогам 2021 года может скорректироваться в сторону роста до 96−97 млн баррелей в сутки», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что мировой спрос на нефть может вырасти до 94,4 млн баррелей в сутки.

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