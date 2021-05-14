Москва, , 10:14 — REGNUM Мошенники широко пользуются пандемией коронавирусной инфекции в целях обмана граждан. Не исключением стали и прививки, которые в середине апреля начали делать на дому маломобильным гражданам в Москве. Так, злоумышленники под видом работников социальной защиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Как сообщила в беседе с РИА Новости очевидец, позвонившая в дверь квартиры женщина представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, «при этом она не была одета в медицинский халат или костюм». О похожем случае рассказала ещё одна жительница столицы. По её словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность сделать прививку против коронавирусной инфекции на дому маломобильные жители Москвы получили 13 апреля. Как пояснили в мэрии столицы, тех, кто пожелал вакцинироваться, в заранее оговоренное время посетят медицинские работники.

Каждая бригада врачей оснащена средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для вакцины, сохраняющим температуру внутри не выше — 18 градусов Цельсия.

При этом надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты. Они передают всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники.