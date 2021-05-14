Караганда, Казахстан, , 10:14 — REGNUM Девять участников массовых беспорядков в казахстанском Сатпаеве получили по три года лишения свободы, сообщает 14 мая издание Zakon.kz.

Всего на скамье подсудимых оказались 55 человек. Они обвиняются в организации и участии массовых беспорядков, а также в насилии в отношении представителей власти. Под стражей находятся 45 человек, под домашним арестом — десять.

Суд приговорил 44 подсудимых к четырем годам лишения свободы условно, еще двоим назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня в городе Сатпаеве Карагандинской области Казахстана прошли массовые беспорядки. Причиной стало задержание мужчины, который подозревается в похищении и изнасиловании пятилетнего ребенка.

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