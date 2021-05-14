Берлин, , 10:17 — REGNUM Страны ЕС должны стать посредником в урегулировании обострившегося конфликта между Палестиной и Израилем. Такое мнение 14 мая высказал лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцени, его слова приводит агентство DPA.

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«Поскольку очевидно, что администрация США в настоящее время не намерена брать на себя дипломатическое лидерство в обостряющемся кризисе, европейские страны должны это сделать», — сказал он.

Также Мютцени отметил, что, по его мнению, немецкому правительству необходимо вести тесное сотрудничество с властями других стран в этом вопросе. По его мнению, первоначально нужно сосредоточить максимум усилий на немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке для того, чтобы стало возможно доставить туда гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас возложил ответственность за эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем на палестинское движение ХАМАС, а также заявил, что долгосрочный мир в регион может принести только политическое решение.