Ставрополь, , 10:12 — REGNUM Ставропольский край заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом (РФС). Подписание документа состоялось накануне, 13 мая, в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Соглашение с позволит создать на Ставрополье условия для роста популярности футбола и увеличению числа жителей края, занимающихся этим видом спорта. По словам губернатора края Владимира Владимирова, документ станет «дорожной картой» в развитии одного из самых популярных видов спорта. Он также отметил, что планируется открыть на Ставрополье региональный центр РФС.«Сегодня футболом на Ставрополье занимаются более 70 тысяч человек. Много и тех, кто приходит поболеть на стадионы за любимые команды. ⠀ Уверен, что благодаря соглашению таких поводов будет становиться только больше — с ростом числа футбольных команд в крае, с дальнейшим развитием спортивной инфраструктуры и совершенствованием системы подготовки футболистов. Для этого будем прорабатывать вопрос об открытии в крае регионального центра РФС», — написал губернатор Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.