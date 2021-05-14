Новосибирск, , 10:12 — REGNUM Авиакомпания flydubai приступает к выполнению прямых рейсов по маршруту Дубай — Новосибирск — Дубай. Рейсы будут выполняться с 28 мая один раз в неделю по пятницам.

По данным новосибирского аэропорта «Толмачёво», полёты будут осуществляться на новых самолётах Boeing 737−800 нового поколения в двухклассной компоновке (эконом и бизнес).

Из аэропорта «Толмачёво» рейс будет отправляться каждую пятницу в 19:30 и прибывать в ОАЭ в 22:30. Обратный рейс вылетает в 10:00 и прибывает в Новосибирск в 18:30.