Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM В 24 муниципальных образованиях Свердловской области пройдут ярмарки, сообщают пресс-службы местных органов власти.

В Екатеринбурге пройдут сразу несколько ярмарок, центральная из которых займёт пространство площади 1905 года. Парковка на площади станет невозможной. Всего город примет в выходные 14−15 мая 2021 года пять ярмарок.

Также ярмарочные павильоны появятся в указанный период на следующих территориях: Берёзовский, Верхний Тагил, Ирбит, Камышлов, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, Первоуральск, Верхняя Салда, Ревда, Реж, Сысерть, Туринск, в двух посёлках (Баранчинский и Рефтинский), а также в трёх сёлах (Бызово, Косулино и Петрокаменское).

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ярмарки вновь стали открываться с начала марта 2021 года. Зимой на площади был построен Ледовый городок.

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