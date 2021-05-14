Берлин, 14 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фотографии модернизированного Mercedes-Benz GLC в камуфляжной плёнке. Снимки с автомобилем размещены на сайте Mercedes-Fans.

Mercedes-Fans Модернизированный Mercedes-Benz GLC

Первый кроссовера GLC сошёл с заводского конвейера еще в 2015 году и до сих пор не обновлялся. Премьера рестайлингового варианта автомобиля состоится в 2022 году.

Сейчас прототип GLC второго поколения проходит тестирование на дорогах в Германии.

Ожидается, что обновлённая модель станет длиннее на несколько миллиметров. Также может подрасти её колёсная база. Пропорции автомобиля, вероятно, сохранятся, но машина будет выглядеть более спортивной.

В основу кроссовера ляжет модульная платформа MRA, на которой уже построен новый С-Class.

Ранее компания Mercedes-Benz представила компактвэн EQT с электрической силовой установкой. Модель имеет широкие сдвижные двери на каждом борту, а внутри у неё установлены три ряда кресел. На мировом авторынке новинка появится в 2022 году.

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