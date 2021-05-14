Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге начинаются работы по благоустройству восточной части набережной Урала. Стартует первый этап, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники обещают максимально сохранить весь естественный природный ландшафт восточной части набережной Урала. Вырубка недавно посаженных деревьев производиться не будет. «Вопрос о том, какие работы невозможно произвести без опиловки или, в крайнем случае, вырубки дерева подрядчик проработает со специалистами» — сказала замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяна Малышева.

Берег восточной части набережной Урала будет укреплён. Подрядчик проведет масштабную работу по озеленению территории. подрядчиком. Также планируется масштабное озеленение территории — появятся более 150 зеленых насаждений, среди которых декоративная яблоня Рудольф, остролистный клен, рябина, ива, сирень, морщинистые розы.

Уникальной особенностью восточной набережной чиновники называют габионную подпорную стену, необходимую для того, чтобы держать грунт между путями детской железной дороги и берегом Урала. Натуральный камень, уложенный в специальный сетчатый каркас, станет оптимальным решением для разноуровневого благоустраиваемого участка. Из габионов будут также сооружены места отдыха для горожан с деревянным настилом.

В результате благоустройства в зоне отдыха модернизируют детскую площадку, оборудуют декинг, создадут экотропы, места для пикников и прогулок.

Планируется, что до 1 ноября 2021 года в рамках нацпроекта благоустроят более 325 тысяч квадратных метров восточной набережной Урала.

Стоит отметить, что реставрация и благоустройство набережной началось в 2017 году. Реализация проекта сопровождается скандалами.

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