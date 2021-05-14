Рязань, 14 мая 2021, 10:12 — REGNUM Троллейбус, следовавший по маршруту №1, загорелся утром 14 мая в Рязани. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Возгорание троллейбуса произошло на Московском шоссе в районе остановки «Элеватор». Водитель действовал по инструкции, подчеркнули в мэрии, — выпустил пассажиров, обесточил транспорт, применил огнетушитель. На место прибыли спасатели, троллейбус выгорел полностью.
Причины возгорания будут выясняться.