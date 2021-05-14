Москва, , 10:18 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с и. о. армянского премьер-министра Николом Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян, уточнили в Кремле, провели телефонный разговор. Они продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха и обменялись мнениями по инциденту в Сюникской области Армении.

Путин напомнил о необходимости строгого выполнения всех положений заявлений, которые лидеры России, Армении и Азербайджана приняли 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В первую очередь следует неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанские военные пересекли границу с Арменией в Сюникской области, в районе Чёрного озера (также Севлич или Карагёль). Пашинян назвал инцидент «диверсионным продвижением» азербайджанской стороны.

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