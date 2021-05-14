Таллин, , 10:09 — REGNUM Кабинет министров Эстонии на своем заседании обсудил и решил предоставить эстонское гражданство двум людям, которые ранее были осуждены за уголовное преступление, совершенное за пределами страны. Об этом говорится в пресс-сообщении правительство.

Сообщается, что заявители совершили свои самые последние преступления более 18 лет назад и были молоды на момент совершения преступлений. Один из заявителей не совершал никаких преступлений за последние пять лет, а другой за последние шесть лет.

Претенденты имеют вид на жительство в качестве долгосрочного резидента, легально проживают в Эстонии более восьми лет, имеют зарегистрированное место жительства, стабильный доход и успешно сдали экзамены на знание эстонского языка, конституционные экзамены и экзамены на гражданство Эстонской Республики.

Каким было прежнее гражданство этих лиц, не уточняется.