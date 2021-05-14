Красноярск, , 10:08 — REGNUM На утро 14 мая в восьми районах Красноярского края зарегистрировано десять лесных пожаров на площади 190,4 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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Четыре пожара локализовано, угрозы распространения огня нет.

За прошедшие сутки в крае потушено 32 лесных пожара на площади 293 га в 24 районах. С огнём боролись 436 человек, применялось 74 единицы техники, работали 14 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае, за исключением районов Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим.

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