Таллин, , 10:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Эстонии присоединится к новому соглашению с производителем вакцины от коронавируса концерну Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, отметив, что до 2024 года Эстония получит дополнительно 2,6 миллиона доз вакцины.

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Новое соглашение также включает необходимые улучшения вакцины для защиты от новых штаммов коронавируса. Соглашение с Эстонией будет заключено в рамках общего масштабного соглашения между производителем и Европейской Комиссией. Pfizer/BioNTech предоставит Европейскому Союзу в общей сложности 900 миллионов доз вакцины.

При условии, если Эстонии не понадобится столько вакцин, минздрав не исключил возможности их передачи третьим странам. «В долгосрочной перспективе Эстония сможет внести свой вклад в предотвращение распространения вируса и появления новых штаммов на глобальном уровне, пожертвовав вакцины другим странам», — заявил министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.