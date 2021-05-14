Сеул, , 10:11 — REGNUM В апреле 2021 года индекс экспортных цен в Южной Корее составил 104,01 пункта, что на 2,2% больше, чем в марте текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель продолжает расти на протяжении пяти месяцев подряд. Известно, что по сравнению с апрелем 2020 года индекс экспортных цен вырос на 10,6%.

Стоимость компьютеров, электронных и оптических устройств в стране выросла на 7%, первичных металлов — на 3,3%. В частности, цены на полупроводниковую память DRAM выросли на 16,7%, ЖК-телевизоры — на 5,1%.

Индекс импортных цен в Южной Корее составил 109,23 пункта, что на 0,5% меньше, чем в марте 2021 года.

Индекс цен — относительный показатель изменения уровня цен за определенный период времени.