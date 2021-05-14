Чита, , 10:06 — REGNUM Забайкальские власти перечислили 75 миллионов рублей на обеспечение бесплатного горячего питания школьников в мае. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, это позволит накормить всех учащихся начальных классов муниципальных образовательных организаций.

Напомним, больше половины родителей школьников Иркутской области, принявших участие в опросе, проводившемся в рамках мониторинга качества горячего питания, поставили за его организацию оценки «4» и «5» баллов. Вместе с тем, достаточно просто большой процент был и тех, кто считает школьную еду однообразной и невкусной.

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Как сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечения бесплатным школьным питанием учащихся младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания почти 63 тысяч школьников начальных классов Забайкалья потратят порядка 903 миллиона рублей.

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