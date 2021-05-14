Москва, , 10:05 — REGNUM Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попала в состав сборной России на сезон 2021/22. Об этом 14 мая сообщает «Российская газета».

Кроме того, сообщается, что состав сборной России на сезон был сформирован на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых, Дарья Усачёва. Резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин. Резерв: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Пётр Гуменник.

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Напомним, предстоящий сезон 2021/22 будет олимпийским. В 2022 году в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры.

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