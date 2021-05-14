Москва, , 10:05 — REGNUM В обозримом будущем колебания цены биткоина в пределах 10−15% никого не удивят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Нет сомнений в том, что биткоин и дальше будет как расти, так и падать. Это объясняется сущностью этого класса цифровых активов, а именно — отсутствием какого-либо обеспечения, — сказал Пушко. — Поэтому любые, как существенные действия (например, начало движения относительно крупного лота), так и второстепенные факты (слухи, очередное громкое или оцененное как громкое, заявление какого-нибудь лидера мнений) способны вызвать движение цифровых криптоактивов как вверх, так и вниз».

Как пояснил Пушко, в этом, как правило, и состоит инвестиционная идея крупных держателей (китов).

«Купить относительно крупный пакет цифровых активов, например, биткоина, и тем самым спровоцировать его покупки мелкими участниками рынка, что и приводит к ажиотажному спросу и, как следствие, к росту цены. Выросший в цене актив продается и фиксируется прибыль. Красота трюка заключается в том, что мелкие инвесторы, как правило, не могут оперативно «сбросить» актив «на росте», потому что наплыв мелких держателей жаждущих отоварить свой биток, часто блокирует работу бирж. И это продолжается до наступления нового равновесия. Иллюзия богатства для мелких держателей на деле оборачивается невозможностью его получить», — объяснил экономист.

По мнению Пушко, теоретически цена биткоина может даже опуститься до нуля.

В свою очередь, руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко призвала не забывать, что на цену криптовалюты могут влиять такие факторы, как повышение спроса со стороны крупных инвесторов так и регуляторные изменения. Например, принятие закона о криптовалютах в Иране.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что биткоин вряд ли опустится до значений ниже 49 000 долларов.

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