Москва, , 10:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин примет участие в предварительном голосовании «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» в родной для себя Саратовской области», — сообщил Володин журналистам.

Он принял решение участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области.

«Для меня это возможность решать проблемы жителей как конкретного 163 округа, так и Саратовской области в целом» — отметил Володин.