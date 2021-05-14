Тирасполь, , 10:05 — REGNUM В ходе 701 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 550 человек. Из них победили инфекцию 46 445 человек, в том числе за последние сутки — 209.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1154 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались двое.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 376 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 60 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 416 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье в связи со спадом темпов распространения коронавируса разрешено в вузах и профессиональных училищах возобновить практические занятия. Пока это допускается для студентов предпоследних и выпускных курсов.

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