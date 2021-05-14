Уральск, Казахстан, 14 мая, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Казахстанские экологии обнаружили массовую гибель сайгаков в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Молнии

Мертвые туши сайгаков обнаружили 13 мая возле поселка Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Всего было найдено 350 туш, большая часть — самки.

Специалисты отметили, что возможной причиной гибели животных могут быть неблагоприятные погодные условия: проливные дожди и грозы с молнией.

Экологи обнаружили на тушах следы от электрического разряда. Точную причину гибели пообещали сообщить после проведения экспертиз.