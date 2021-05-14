Казань, , 10:05 — REGNUM В Татарии установилась аномально теплая для мая погода. Сегодня, 14 мая, в республике сохраняется переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составляла около +15 градусов, днем ожидается +27…+32.

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По информации Гидрометцентра по РТ, в предстоящие выходные, 15 и 16 мая существенных изменений в погодной картине не предвидится. Температура воздуха по ночам будут достигать отметки в +20 градусов, а днем воздух прогреется до +34. Осадков не будет. Ожидается что, аналогичная погода возможна и всю следующую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе текущая неделя, начавшаяся похолоданием и снегопадами в ряде субъектов округа, завершается 30-градусной жарой. Резкая перемена погоды 14 мая ждет жителей практически всех субъектов СКФО.

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