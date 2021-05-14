Москва, , 10:01 — REGNUM В России цены на продукты в несетевой рознице в апреле выросли на 0,67% и на 4% год к году, сообщили в компании «Эвотор».

Отмечается, что больше всего за месяц подорожали майонез (за месяц на 4,6%, за год — на 17%), сосиски и сардельки (на 3% по сравнению с мартом и на 4% за год).

На 2% за месяц выросла розничная стоимость сыра, растительного масла и шоколадных конфет, а также готовых консервированных блюд, пишет РИА Новости.

Вместе с тем, за указанный период немного снизились цены на сметану (на 2%), зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса — на 0,4%, каши — на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ заявила, что цены на продовольственные товары в стране постепенно стабилизируются. В частности, сообщили в правительства, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте.

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