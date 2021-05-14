Москва, , 10:00 — REGNUM Эвакуация граждан из заблокированного в марте 2021 года боевиками отеля в Кабу-Делгаду в Мозамбике имела явно расистский характер. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International.

Согласно докладу организации, в отеле Amarula укрылись 220 человек, среди которых было около 200 местных жителей и 20 белых иностранцев-контрактников. Их эвакуацией на вертолётах занималась южноафриканская частная военная компания Dyck Advisory Group (DAG).

Так, по словам очевидцев событий, в первую очередь спасатели вывезли из отеля белых людей и даже собак, при этом оставив без помощи темнокожих постояльцев. Оставшиеся в отеле люди были вынуждены прорываться из осады на автомобилях и попали в засаду боевиков.

«Свидетели рассказали нам о расовой дискриминации при принятии решений о том, кого эвакуировать из отеля «Амарула». Это тревожные утверждения о том, что план спасения был расово сегрегирован, и белые постояльцы, очевидно, получали преференции», — подчеркнул региональный директор Amnesty International по Восточной и Южной Африке Депроуз Мучена.

Читайте также: ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о причастности к нападению на город в Мозамбике

По его словам, «отказ от людей во время вооруженного нападения просто из-за цвета их кожи является расизмом и нарушает обязательство по защите гражданских лиц».

«Это не может остаться без ответа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, исламистские радикалы 24 марта напали на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. Часть местных жителей успела скрыться в близлежащих лесах, однако боевики успели убить несколько десятков человек.

В конце марта о своей ответственности за захват города Пальма объявила террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).