Ставрополь, , 10:00 — REGNUM В Ставропольском крае организована проверка безопасности в образовательных учреждениях. После трагедии в Казанской школе № 175 её поручил провести губернатор края Владимир Владимиров. Проверке подлежат все без исключения учреждения образования.

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«Поручил провести комплексную проверку безопасности в школах, детских садах, организациях среднего профессионального и дополнительного образования в нашем крае. Эта работа должна быть проведена в кратчайшие сроки», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.⠀По словам Владимирова, проверяются системы оповещения, наружного наблюдения, состояние ограждения по периметру, а также оснащенность тревожными кнопками.⠀«И особое внимание — качеству организации охраны. Здесь особенно важно усиливаться. По итогам проверки подготовим новые меры и предложения на этот счет — в том числе, на федеральный уровень», — написал Владимир Владимиров.