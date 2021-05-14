Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге предстанет перед судом многодетный отец и телевизионный эзотерик, который параллельно возглавлял банду автоугонщиков. Об этом деле 14 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главное следственное управление ГУ МВД завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые на протяжении нескольких лет совершали хищения автомобилей. Добычей злоумышленников на территории Петербурга стали как минимум 22 иномарки среднего класса Renault и Nissan. Угнанные автомобили реализовывались с перебитыми номерами во Владимире и Воронеже.

«Следствию удалось установить причастность преступного сообщества к хищениям 22 иномарок, ущерб от хищения которых превысил 10 миллионов рублей. Девять автомобилей были найдены полицейскими и возвращены владельцам», — уточнили в ведомстве.

Помимо участников преступного сообщества перед судом предстанет и непосредственный создатель криминального сообщества — 36-летний многодетный отец. Помимо организации автоугонов, мужчина увлекался эзотерикой и даже принимал участие в различных телешоу, посвященных магии.

«Всем участникам сообщества предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража). В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — заключили в пресс-службе Главка.