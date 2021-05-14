Новосибирск, , 09:58 — REGNUM В Новосибирске 15 и 16 мая ожидается жаркая погода с температурными значениями до +28°С. Также прогнозируется усиление скорости ветра до 16 м/с. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Прогнозируется возникновение очагов природных (ландшафтных) пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, возможная гибель людей на водных объектах», — отметили в мэрии города.

Согласно прогнозу, завтра, 15 мая, в Новосибирске будет ночью +5…+7°С, днём +26…+28°С, в пригороде +22…+24°С, без осадков; 16 мая температура ночью составит +13…+15°С, днём +25…+27°С, местами кратковременный дождь, гроза; 17 мая ночью +7…+9°С, днём +17.+19°С, небольшой дождь.