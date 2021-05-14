Москва, , 09:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает оставаться напряжённой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 1987 по 2018 годы в РФ число летальных исходов среди инфицированных ВИЧ ежегодно увеличивалось. Только в 2019—2020 гг. было отмечено снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции.

Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в России регистрируется среди ключевых и уязвимых групп населения. При этом тест на ВИЧ-инфекцию сдали 35,5 млн жителей РФ (24,2% от общей численности населения).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЮНЭЙДС, к концу 2019 года в мире заразились ВИЧ более 75,7 млн человек, умерли 32,7 млн. человек.

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