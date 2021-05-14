Курумканский район, Бурятия, , 09:57 — REGNUM В Курумканском районе Бурятии нашли поджигателя леса, вычислив его по марке сигарет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, лесной пожар заметили утром 9 мая в трёх км от села Элысун.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

Прибывшие на место полицейские обнаружили подожжённый валежник, горстку окурков и пачку из-под сигарет. Участковый Даши Раднаев обратил внимание, что поджигатель курил непопулярные и дешёвые сигареты. В одном из сельских магазинов он узнал о покупателе.

После задержания 55-летний мужчина признался, что развёл в лесу костёр, чтобы очистить участок от валежника.

«По его словам, после того, как огонь потух, он покинул лесной массив. Площадь возгорания составила 1 гектар. Сгорела подстилка, ущерб лесному фонду не причинен», — отметили в ведомстве.

Правоохранители составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, по которому любителю дешёвых сигарет грозит штраф до 5 тыс. рублей.