Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также зенитную установку и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты Трудовская), Васильевка, Весёлое, Дзержинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. Зафиксировано попадание снаряда на территорию приусадебного участка на улице Рационализаторов, 5. На улице Ингулецкой повреждения получила кровля жилого дома и кровля летней кухни, зафиксировано прямое попадание в кровлю дома на улице Полбина. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

В представительстве отметили, что попытки задействовать координационный механизм в очередной раз ни к чему не привели, поскольку украинская сторона отрицала факты обстрелов, заявляя о соблюдении перемирия.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли районы четырёх населённых пунктов ЛНР.

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