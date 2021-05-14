Турин, Италия, 14 мая, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в португальский «Спортинг» в летнее межсезонье. Об этом 14 мая сообщает испанский телеканал Cuatro.

Ruben Ortega Криштиану Роналду

Отмечается, что ради возвращения в Португалию Роналду готов отказаться от зарплаты в €30 млн в год, которую ему платят в «Ювентусе».

При этом на переходе в «Спортинг» настаивает мать игрока Долорес Авейру.

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