Токио, 14 мая 2021, 09:55 — REGNUM Компания Sega планирует выпустить «суперигру» в ближайшие пять лет. Об этом сообщило издание VGC.
Информация о «суперигре» упоминается в недавнем финансовом отчёте компании. По словам представителей Sega, новый проект, вероятно, не принесёт много прибыли на старте продаж, но он обладает высоким потенциалом роста.
Напомним, Sega — это японская компания разработчик и издатель видеоигр. Сейчас она делает основной акцент на франшизах Sonic, Yakuza, Persona, Total War и Phantasy Star.
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